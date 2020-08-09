【產經專題】全球產業大執位　有間「健身界Apple+Netflix」？

全球營商環境隨着新冠肺炎陷入「生死戰」，激發產業大執位！其中，多個運動場所閉門深鎖，傳統國際運動品牌巨頭銷售亦因禁聚令而災難式下跌。不過，居家健身卻挾「宅經濟」光環而火速崛起，甚至有運動服裝品牌在「疫」市出手，併購居家健身初創科技公司Mirror。天風國際證券著名科技產業分析師郭明錤更揚言，看好被稱為「健身界蘋果公司+Netflix」的Peloton(美股：PTON)。

Peloton從不以純健身器材供貨商為賣點，去年在美上市至今不足一年，今年上半年股價累漲逾一倍，在7月初更創上市以來盤中新高。郭明錤在報告指，Peloton兼具美國蘋果公司(Apple Inc.)軟硬件整合，與Netflix訂閱制度的優勢，同時也提供社交運動平台，整個商業模式透過銷售運動設備與在線課程，滿足用戶隨時在家運動與網上社交的需求。

【Nike及Adidas季績重傷】

相反，國際運動品牌「雙雄」在過去半年的股價，慘遭滑鐵盧，主因Nike(美股：NKE)及Adidas(德股：ADS)成為疫情受累股，今年季度業績均元氣大傷。儘管加拿大運動服裝品牌Lululemon(美股：LULU)季績亦未如人意，但績後仍決定大手豪花5億美元(約39億港元)，跨界併購以實時健身鏡創出名堂的Mirror。

【Lululemon重金買Mirror】

事實上，Lululemon初次試水投資Mirror，早於去年中進行。居家健身器材公司Mirror的旗艦產品外形與鏡子無異，實則是一塊連接網絡的液晶屏幕，可實時反射用家動作以作矯正，還以月費形式收取預先錄製及同步直播健身教練的課程費用。換言之，Mirror賣點不局限於「隱身家中」的健身器材，而是標榜連結、互動式平台。

據外電引述分析師指，上述收購有助擴大兩個品牌之間優勢，Lululemon將提供龐大的瑜伽及健身愛好者大軍，為Mirror帶來潛在客戶。同時，Lululemon急於擺脫傳統瑜伽服裝零售商框框，引入Mirror產品有望增強全方位客戶體驗的品牌目標。Lululemon透露，收購代價相當於Mirror今年收入預測的5倍，若不計交易費用，估計是次收購最快明年有利潤回報，意味業績將現新曙光。

【家用健身器材需求看俏】

據法國調研公司ReportLinker發表報告，今年起5年全球家用健身器材市場的年均複合增長率料高達2.86%。居家健身設備市場的龐大增長空間不容忽視，郭明錤亦預估，受惠新產品推出、疫情爆發後產品需求急增，Peloton整體跑步機今年出貨量將大升8.07倍至23.6萬部，健身單車出貨量亦料漲38%至83萬部，足見該產業在疫後時期的潛在爆發力。

【國產體品股勢轉型攻網銷】

國家體育總局今年5月曾發布通知，將通過城市申報，確定一批體育消費試點城市，首批試點周期為今年起計3年，以推動體育消費規模持續增長、消費結構升級等，務求促消費及穩增長。不過，第3季至今，在港上市的內地體品股盈警消息卻接二連三。

●安踏、特步、寶勝業績響警

雖然交銀國際研究部發表報告指，隨着疫情管控措施放寬，體育用品需求勢將恢復。然而，中央財經大學體育經濟研究中心主任王裕雄提醒，疫情正在壓縮內地體育用品企業轉型升級的空間及時間，目前至少受壓兩大勢力，包括國際體育鞋服品牌大規模降價促銷，嚴重擠壓同類國產品牌的市場及利潤空間，以及國際市場的營銷渠道暫時中斷。

●361度撤「台」轉谷電商業務

富達國際基金經理Dale Nicholls亦指，受惠折扣優惠及內地消費券推動，今年整體零售商已加大銷售力度，以望彌補疫情期間的銷售增長放緩。數碼化趨勢使消費較以往更方便及有效率，同時互聯網及手機支付發展快速，為疫後電商業務帶來更大發展機會。

【可樂傷過百事 預示同一產業洗牌來了】

事實上，全球產業大洗牌絕非運動業獨有，近期就有報道指出，業績顯示，美國可口可樂(Coca-Cola)上季收入銳減28%，但競爭對手百事(Pepsi)上季收入僅下滑3%，降幅相對輕微。為甚麼同樣受疫情影響，兩家「可樂」老對手表現差這麼多？

在今年4至5月期間，全球飲料業全面受疫情衝擊，後來據6月資料，美國飲料價格顯示開始有上升趨勢。不過，飲料業兩大巨頭上季業績表現仍差很大，主因是可口可樂對餐廳和其他零售店家的銷售嚴重受封鎖抗疫限制而深受打擊；百事飲料部門銷售雖下滑，但旗下的「零食」事業則受惠於消費者囤購食品以備居家避疫，以致整體影響相對輕微。

就此，分析指出，上述例子凸顯即使產品類似、屬於同一產業的兩家公司，在不同的市場範疇，所受的影響仍可能不一樣。若更深入地看，就知道這次由疫情引發的經濟景氣衰退並非典型的衰退。2008年金融海嘯引發的衰退是各行各業全面受重創，今次的不景氣是「微衰退」與「微復甦」交錯出現，同一產業的不同範疇也冷暖有別。

舉例來說，一些產業因政府強制防疫措施被迫停擺，其他產業則因着新商機浮現和消費者行為改變而生意興隆。簡而言之，投資者必須注意今次衰退非「典型衰退」，預示着復甦之路也非傳統，故倚賴單一指標來評估整個產業的時代已結束，將會是同一產業中可能呈現「冰火」一同出現的現象。

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