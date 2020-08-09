安樂工程：鄭若驊被美制裁　初步評估未影響集團

集團指出，據證券及期貨條例第316(1)(a)條，鄭氏被當作於潘氏所擁有權益的8.88億股股份中擁有權益，而鄭氏僅根據證券及期貨條例的權益披露規定，呈交權益披露表格。因此，鄭氏就該等股份並無任何權利，並不獲派股息，且沒有投票或買賣權利。

集團續指，整體營運及業務維持正常，惟將與美國法律顧問密切關注相關情況，並評估任何有關制裁對集團營運及業務的潛在影響，將適時另行公告。

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