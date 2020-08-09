靈寶黃金發盈喜　料6個月轉賺1900萬人幣

該預期能轉虧為盈乃由於集團克服疫情影響、加強內部管理，比2019年同期冶煉分部冶煉自產系統金及採礦分部生產的礦山金產量合共增加約18%，同時減少冶煉分部外購合質金產量約50%，加上期內金錠平均售價大幅度上漲。

此外，集團相關業務流程優化，出台相關配套改革措施，降本增效措施得到落實，使生產成本和財務費用均得到一定程度的下降。

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