業主肯議價！十大屋苑周末14宗成交　按周勁升1.8倍

中原地產指出，十大屋苑於周六、日錄得14宗成交，較對上周大幅反彈1.8倍。該行亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，期內以鰂魚涌太古城錄得最多成交，共有6宗，由於業主態度軟化，願意減價，帶動成交量上升。

該行王秀芬稱，太古城泰山閣低層H室，實用面積596方呎，兩房間隔，以1,043萬港元易手，實用呎價17,500元，單位2008年4月至今升值約93%。同屋苑南山閣低層G室，實用面積582方呎，兩房則王間隔，成交價1,125萬元，呎價19,330元。屋苑本月暫錄得13宗成交。

荔枝角美孚新邨過去兩日亦錄2宗成交，中原余考成表示，3期百老滙街59號中層D室，實用面積657方呎，7月放盤叫價980萬元，最終減至892萬元易手，實用呎價13,577元。

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