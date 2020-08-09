樓價UPDATES：只要業主願意減　市場仍肯承接

樓市買賣氣氛並不活躍，不過只要業主願意減，市場仍有一定承接力，元朗區主要屋苑、洋房及單幢樓，各類住宅近日均有減價成交個案。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●筲箕灣東熹苑C座高層7室，實用面積435方呎，原叫價480萬港元，累減22萬元或4.6%，未補價第二市場成交價458萬元，實用呎價10,529元。

●大潭皇府灣單號屋，實用面積2,476方呎，四房連雙套房間隔，以每月租金13萬元獲承租，實用呎租52.5元。

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九龍區

●藍田滙景花園5座低層F室，實用面積612方呎，三房間隔，成交價950萬元，實用呎價15,523元。

●啟德1號(I)第1座中層C室，實用面積527方呎，兩房間隔，以每月租金1.92萬元獲承租，實用呎租36.4元，低市價約3%。

●將軍澳SAVANNAH第2A座低層A室，實用面積747方呎，三房連套房間隔，7月開始放售，原叫價1,300萬元，減價49萬元，以1,251萬元易手，實用呎價16,747元。

●將軍澳THE PARKSIDE第1座低層D室，實用面積507方呎，兩房間隔，今年6月底開始放盤，原叫價920萬元，減價18萬元，以902萬元沽出，實用呎價17,791元。

●將軍澳廣場8座高層B室，實用面積737方呎，三房連套房間隔，單位早於去年7月放盤，叫價1,550萬元，最後累減292.5萬元或約18.9%，以1,257.5萬元易手，實用呎價17,062元。

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新界區

●元朗YOHO Town第2座低層G室，實用面積393方呎，兩房間隔，原業主叫價639萬元，減價19萬元，以620萬元成交，實用呎價15,776元。

●元朗好順意大廈B座高層4室，實用面積266方呎，原叫價426萬元，減價13萬元，成交價413萬元，實用呎價15,526元。

●元朗錦綉花園E段第一街雙號屋，實用面積891方呎，三房間隔，放盤約四個月，減價60萬元或約5.5%，以1,040萬元沽出，實用呎價11,672元。

●馬鞍山迎海‧駿岸7座中層E室，實用面積496方呎，兩房間隔，原叫價830萬元，減價至800萬元售出，減幅約3.6%，實用呎價16,129元。原業主2015年9月以703萬元購入上址，持貨至今帳面獲利97萬元，升值13.8%。

●西貢金湖別墅雙號屋，實用面積1,962方呎，四房間隔，享海景，以5,300萬元易手，實用呎價27,013元。

●屯門萬寶大廈高層G室，實用面積279方呎，兩房間隔，成交月租9,000元，實用呎租32.3元，租金回報率約3厘。

●沙田偉華中心本月暫錄約2宗成交，其中1座中層D室，實用面積308方呎，兩房間隔，6月開價約608萬元，議價後以585萬元易手，實用呎價18,994元。

●東涌東堤灣畔3座中層F室，實用面積803方呎，三房連套房間隔，叫價920萬元，放售僅1日，減價20萬元，以900萬元成交，實用呎價11,208元。

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