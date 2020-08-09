供應鏈變天！企業免依賴　未來5年或有1/4產品從新地方採購

疫情揭露全球企業供應鏈過度依賴特定國家所帶來的風險下，麥肯錫全球研究院發表報告指出，企業正重新調整供應鏈，未來5年可能有價值介乎2.9萬億至4.6萬億美元(約22.6萬億及至35.88萬億港元)的產品會改從新地方採購，相當於2018年的全球出口16至26%。

報告估計，在成本考慮和政府施壓要求企業提高自立能力下，將有逾半藥物和服裝生產將遷往新國家。

報告強調，雖然疫情是迫使企業重新思考沿用多時的供應鏈運作模式，但這個增加供應鏈彈性的壓力早於疫情前已出現。國際貿易關係緊張、網絡攻擊、熱浪和颶風等氣候因素，令企業面對成本高昂的供應鏈受阻風險。

平均而言，企業預期每3.7年就會出現持續超過一個月的供應鏈受阻事件，每10年就會面對損失相當於逾40%年度盈利的風險。

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