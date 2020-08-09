金融機構只要在美有業務　須與受制裁對象「講分手」

市場尤為關注美國制裁11名中港官員後，金融機構能否處理他們的業務。儘管香港金融管理局強調制裁在香港沒有法律效力，但現時多家國際大型銀行均有其制裁政策，包括滙豐、渣打及星展銀行等，均表明嚴禁參予被歐美等地制裁的任何活動。

其中，滙豐及恒生銀行會按照制裁名單，篩查全球客戶及其全球交易，禁止與制裁名單上的個人或機構進行業務往來。渣打銀行列明絕不涉及與受制裁對象有直接或間接的任何交易，或對受制裁對象帶來任何利益，而受制裁對象包括以單獨或合計擁有50%以上股權或擁有控制權的實體。

美國克林信大學經濟系副教授及香港中文大學亞太研究所成員徐家健指出，只要在美國有業務的金融機構，都要與受制裁對象「講分手」，否則有機會被罰款，故外資銀行基本上無辦法處理他們的業務，更甚的是，在美國擁有業務的中資銀行「都要做生意，冇必要冒風險(被罰款)」。故他預期，這批被制裁的官員或轉用與美國沒有瓜葛的中資銀行。

他續指，基於暫時被制裁的官員數目不多，認為失去這班官員的生意對銀行影響不大，但若美國擴大制裁範圍及制裁商界人士，則對金融機構影響更大。

除銀行界外，有指AXA安盛發出信件更新保單條款，包括制裁責任限制。該公司發言人回覆東網查詢時表示，正如很多保險公司一樣，該公司按照業界標準及香港保險業聯會建議，由2015年起分階段於保單合約增加制裁責任限制及除外條款，以配合打擊恐怖分子資金籌集、金融制裁等相關法律及法規。有關信件是通知客戶，保單將加入此條款。

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