【地產專題】半數大型二手屋苑估價跌　最弱係...

近期二手樓市交投轉慢，樓價有向下迹象，銀行估價趨保守。東網追蹤20個大型二手屋苑單位的最新估價，當中佔半數下挫，並以天水圍嘉湖山莊走勢最弱，按月跌約2.9%，同時，該盤有頂層複式戶僅以呎價逾9,200元沽。另外，有4個屋苑估值連跌兩個月，馬鞍山新港城累挫逾3%。

根據滙豐銀行網上資料，最新有10個屋苑估價報跌，以嘉湖山莊跌幅最顯著，樂湖居6座高層單位，實用面積548方呎，估價約561萬元，較上月約578萬元，下跌約17萬元。

該屋苑近日有複式單位呎價跌至僅「九千頭」水平，市場消息指出，該盤景湖居9座頂層複式戶，實用面積1,244方呎，以1,150萬元售出，呎價僅9,244元，較近期標準單位呎價還要低。資料顯示，對上一宗同類特色成交為麗湖居4座複式戶，不過面積較小，實用面積985方呎，上月以990萬元易手，呎價10,051元。

中原馬斯力表示，嘉湖山莊近日交投減慢，本月暫錄4宗成交，現時屋苑有約350個買賣放盤，業主一般提供約1%至2%議價空間，入場費由約500萬元起。

至於其他估價報跌項目減幅，均為2%或以下，其中將軍澳新都城2期2座低層戶，實用面積538方呎，初步估價由865萬元，減至848萬元，按月下跌約17萬元或約2%。

【新港城兩個月估值累跌3.3%】

不過，該批屋苑中，有多達4個出現連跌現象。新港城J座高層戶，實用面積338方呎，最新估價約640萬元，按月低1.4%，並連挫兩個月，累積減少22萬元或約3.3%。世紀21奇豐莊瑞生稱，該盤本月錄1宗成交，而7月全月錄15宗，較六月份略多2宗，但平均實用呎價則下跌約2.9%至17,030元。

此外，市區屋苑紅磡黃埔花園及長沙灣宇晴軒亦未能倖免。其中黃埔花園2期16座低層單位，估價由6月初775萬元，累減約1.8%至最新報約761萬元。

【政府應撤辣招 讓市民套現】

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，樓市經歷第三波肺炎疫情，不少業主都不願開放單位予準買家參觀，令市場買賣減少，大部分放盤也有一定議價空間。他預期，樓市要完全回復，仍需要一段較長時間。

對於現時樓市辣招，他建議政府可逐步撤銷，不用一刀切，但可考慮縮減額外印花稅年期，或降低辣招稅稅率，讓資金緊絀的市民可以套現。

【太古城呎價再失守萬六】

另外，新冠肺炎疫情持續，市場信心仍未回復，樓價防守力強的鰂魚涌太古城呎價再度失守萬六關，該盤一個三房單位減價50萬元易手，呎價僅15,919元。

中原李百達表示，屋苑日前單日連錄4宗成交，包括上述寶山閣低層F室，實用面積691方呎，開價1,150萬元，減價至1,100萬元售出，呎價15,919元。據了解，原業主於2016年9月以870萬元買入單位，持貨接近4年帳面獲利230萬元，升值約26.4%。

事實上，在減價貨帶動下，市場成交有反彈。中原指出，十大屋苑於過去周六、日錄14宗成交，較對上一周增加1.8倍，兩日計亦以上述太古城佔6宗最多。

其餘有成交的屋苑當中，較活躍為荔枝角美孚新邨及紅磡黃埔花園，均錄2宗轉售個案。該行余考成表示，美孚新邨3期百老滙街59號中層D室，7月放盤叫價980萬元，由於疫情導致睇樓量低，最後累減88萬元，以892萬元易手，呎價13,577元。

其他屋苑也出現跌價情況，美聯鍾家豪稱，荃灣中心17座高層C室，實用面積329方呎，5月開價510萬元放售，最後減至458萬元售出，減幅超過一成，呎價13,921元。他指出，同類單位去年底做價高位達525萬元，相比下新個案較高位回落67萬元，差幅約12.8%。

【香港甲級商廈租售價連挫13個月】

非住宅方面，隨着香港爆發新一波疫症，商廈業主擴大議價空間，買家趁機吸納，7月份寫字樓市場呈價跌量穩局面。7月甲級商廈租售價連跌13個月，當中售價按月挫0.8%，並以上環和尖沙咀表現最差。

美聯工商舖資料研究部發表的《商廈快訊》顯示，7月份繼續錄得多宗甲廈低價成交，包括上環信德中心西翼單位，以每方呎約兩萬餘元售出，拖累上環甲廈平均呎價按月跌2.8%，平均呎價24,038元，重返2016年12月水平。尖沙咀區按月挫幅亦達2.3%，呎價14,166元。

甲廈租金拾級而下，按月跌達1.2%，由去年中的高位累積跌幅達24.8%。7月跌幅最大為金鐘，該區呎租49.1元，按月挫2.9%。市場不少業主更提供優惠吸引租客。包括有免費車位予新租客、增加免租期，以及可商議租期等措施。

美聯工商舖營運總監翁鴻祥指出，現時市場資金充裕，不少投資者已經四出物色平價盤，下半年散業權商廈的租售價將會先跌後升，而成交量將明顯較上半年回升。

－－－－－

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020