糧食危機未了！內地水災恐影響稻米等收成

外國傳媒報道，中國內地長江流域嚴重水災，從鄱陽湖周圍到有「魚米之鄉」之稱的長江三角洲流域被浸，恐會出現糧食價格上漲的壓力。

報道指出，目前內地稻米價格未顯著波動，是因政府在水災後釋出6,000萬噸稻米、5,000萬噸粟米及76萬噸大豆等庫存，已較去年全年釋出的糧食總量還要多。

不過，有券商於7月中時分析，相當於內地5%稻米產量的農田已遭破壞，尚不包含小麥、粟米等其他農作物損失。更甚的是，暴雨在8月未停止，甚至有北移迹象，將威脅到小麥及粟米收成，而粟米早已因蝗蟲肆虐，導致7月價格按年升了20%。

值得留意的是，除了中國內地外，其他國家也出現嚴重疫情，可能對糧食貿易造成威脅。

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