花旗：金價上望2300美元　強調美元地位穩固

外國傳媒報道，花旗認為，金價未來一年有望升破每安士2,300美元，惟金價大升並非預警通脹爆發，也不會削弱美元作為國際儲備貨幣的主導地位。

該行預期，金價第3季會升見2,100美元，而未來6至12個月上望2,300美元，理由是各國央行推出貨幣寬鬆政策，使實質利率轉為負值，投資者持有黃金等零息資產的機會成本大降，從而支撐金價。

該行強調，沒有其他貨幣或國家已準備或願意取代美元，美國聯儲局大量供應美元與其他國家進行換匯交易，反而是強化美國的全球儲備貨幣地位。

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