狂飆30倍太矚目！柯達遭美監管機構調查

外國傳媒報道，柯達(Kodak)於7月28日宣布獲得美國政府7.65億美元(近60億港元)融資，以生產藥物，股價一度在兩個交易日內狂飆近30倍，惹起監管機構注視，尤其是在宣布融資的前一天，不少高層獲得大量認股權，目前其「撲水」計劃被擱置。

報道指出，負責柯達融資項目的美國國際開發金融公司於上周五(7日)表示，近日有關柯達的不法行為指控引來高度關注，「除非相關指控真相大白，否則不會有更進一步舉措。」

柯達股價曾飆至60美元，之後雖大幅回落，上周五收報14.88美元，但仍較7月27日收報2.62美元高4.6倍。

報道稱，柯達股價狂升後被揭發多重疑點，首先是7月27日，柯達出現較前幾日還要大的交易量，並在當天大升近24%，似有「春江鴨」，同時行政總裁Jim Continenza在當天獲得175萬股認股權，部分高層也有。

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