本周重要數據一覽　中美星期五「戲肉」

本周國際經濟數據集中在周五(14日)，當日有中國內地公布7月狀況，美國則有俗稱「恐怖數據」的零售，因其佔經濟比重達七成，將反映全球兩大經濟體的實際情況。以下是香港時間：

【8月10日星期一】

09：30中國公布7月通脹

日本股市休市

【8月11日星期二】

20：30美國公布7月PPI

【8月12日星期三】

20：30美國公布7月通脹

22：30美國公布每周原油庫存

【8月13日星期四】

20：30美國公布每周新申領失業救濟金人數

【8月14日星期五】

10：00中國公布7月工業增加值、零售、固定資產投資

16：30香港公布第2季經濟衰退終值

20：30美國公布7月零售

21：15美國公布7月工業產出

22：00美國公布8月消費者信心指數

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