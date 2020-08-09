本周重要數據一覽 中美星期五「戲肉」
2020年08月09日 23:09
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本周國際經濟數據集中在周五(14日)，當日有中國內地公布7月狀況，美國則有俗稱「恐怖數據」的零售，因其佔經濟比重達七成，將反映全球兩大經濟體的實際情況。以下是香港時間：
【8月10日星期一】
09：30中國公布7月通脹
日本股市休市
【8月11日星期二】
20：30美國公布7月PPI
【8月12日星期三】
20：30美國公布7月通脹
22：30美國公布每周原油庫存
【8月13日星期四】
20：30美國公布每周新申領失業救濟金人數
【8月14日星期五】
10：00中國公布7月工業增加值、零售、固定資產投資
16：30香港公布第2季經濟衰退終值
20：30美國公布7月零售
21：15美國公布7月工業產出
22：00美國公布8月消費者信心指數
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