東方日報B1：麥樸思料金價再升五成

中美角力持續升級，華府為使美國經濟重佔上風，正「踩盡油」放水救市。「新興市場之父」麥樸思(Mark Mobius)接受本報專訪時直指，被視作華府對付中國撒手鐧的美元，維持其霸權地位的關鍵在於技術領先，白宮正憂慮中國崛起會動搖美元霸權地位。觀乎美國「水喉」大開，一直倡議投資者買金的他預言，五年內金價有機會衝上每安士3,000美元，比上周五收市價高逾47%。

1971年8月15日，時任美國總統尼克遜宣布取消美元與黃金掛鈎，即美元金本位制度解8體，史稱「尼克遜震撼彈」(Nixon Shock)，從此美元的價值再無任何實物支持。究其原因是尼克遜不願美元兌換黃金的義務窒礙個人政治和經濟藍圖，與現任美國總統特朗普力谷經濟增強對抗中國本錢、過去多番向聯儲局施壓的境況有相似之處。市場將於本周六踏入美元與黃金脫鈎的五十個年頭，期間美元對黃金已累計貶值逾98%。

瑞信亞太區高級投資策略師邵志銘認為，下半年金融市場一大趨勢是美元疲弱，因為目前聯儲局全力支持政府發債應付財赤，可見將來都會維持量化寬鬆(QE)，導致美國與歐元區和日本息差縮窄，以現水平計美匯指數的合理值應該是85，比上周五收市還有約9%潛在跌幅。更何況美國陷入財政和貿易雙赤字，歐、日則只有財赤，而且其他地區疫情又控制得較好，經濟復甦步伐會跑贏美國。

事實上，美匯指數過去一個月已跌3.56%，美元急貶令美元霸權沒落之聲愈益高漲。惟現年84歲的投資名宿麥樸思卻指，只要美國在全球保持軍事主導權，華府就能續享有美元霸權；而由於市場仍相信美元，故當局要印多少鈔票還債都行，惟要保持這個龐大軍費和救市開支的財源，支柱就是科技領先。他曾分析，中國過去多年從龐大對美貿易順差獲取大量美元作為擴充海外影響力的資本。

然而，麥樸思認為，現在大肆印鈔的不獨美國，其他經濟體也是，因此現金貶值愈益嚴重，金價長遠依然向上，五年內可望上望3,000美元。

邵志銘認為，金價會先在2,070至2,080美元左右整固，惟之後仍會「放紙鳶」般揚升；近期黃金認購期權價格比認沽的貴，亦反映大戶傾向看好金價再上。事關地緣政治風險升溫，全球央行未來一年半載維持超低息，與金價高度相關的十年期美國國債孳息率減通脹(實際孳息)現為負1.32厘，一年內會下試至負1.83厘，屆時金價可望上試2,300美元，若有更多負面因素出現，金價將再突破高位。

回顧1971年還有一件影響深遠的大事，就是象徵中美關係解凍的「乒乓外交」，惟現在情況恰恰相反。麥樸思認為，中美會繼續在多條戰線對抗，但中國經濟和中資股的吸引力不會因此消失，因為中國技術急速發展且地位愈益穩固，兩國有充分理據維持貿易關係，不至於完全「反枱」。

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