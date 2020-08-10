【名家筆陣】陳沐文：資格試新規揭教育產業流弊

日前香港中學文憑考試(HKDSE)放榜，「香港建築師學會」聯同「香港建築師註冊管理局」同日發出新聞稿，宣布於2022/23學年或之後方入讀英國大學建築學專業課程的學生，畢業後如想應考香港註冊建築師專業考試，屆時其學歷需先經過「香港建築師學會」進行個別評核。

受制於當地法規，「英國建築師註冊管理局」和香港沒有簽署建築專業教育資歷互認協議。但過往只要英國畢業生所修讀的專業學位課程為「英聯邦建築師協會」所認可，並擁有至少2年實習經驗，本港便會接受該畢業生應考香港註冊建築師專業測評。但「英聯邦建築師協會」今年突然改變其沿用已久的教育資歷認可準則，將英國大學課程剔除其認可名單。

英國的建築設計因歷史及地域因素，匯集了不同的流派風格。英國大學建築學亦是香港留學生的熱門選項。據悉近年來每年約有500名香港學生於英國攻讀建築學課程。考慮到事出突然，為減低對相關學生及家長的影響，「香港建築師學會」和「香港建築師註冊管理局」決定採取2年過渡安排；凡正在英國就讀原認可專業課程的留學生，以及於今年或2021/22學年始入讀的學生，畢業後應考香港註冊建築師專業考試前，其學歷毋須再經個別評核。

西方英語國家的大學素來成功吸引無數海外學生前往留學。國際學生每年支付數倍於本地學生的學費，是院校主要的財政收入來源之一，甚至帶動大學所在城市的經濟活動。以英國為例，近10年有愈來愈多的留學生前往英國就讀大學。去年英國約有45萬名國際學生，有聞英國可從中賺取高達58億英鎊(約572億港元)的龐大收入。

高等教育產業化是國際趨勢，但不同課程的質量控制亦令人關注。英國的傳統建築學專業教育分為兩部分。第一部分為大學本科。學生完成這項建築學專業先修課程後，可獲頒建築學學士學位。專業建築教育的第二部分則是建築碩士或同等資歷的課程。這是一個為打算成為建築師的學生提供教學式的研究生課程。

隨着教育走向產業化，課程亦難免市場化，只要有需求，有消費客群，就可度身訂造。就算素來以專業為導向的建築學學科亦然。現今國際上有不少知名大學院校，除提供正統建築學專業教育外，還有以學術研究為主的建築碩士課程，或其他部分含建築學內容，但非建築專業認可的碩士課程。不同課程既有全日制，又有兼讀制、甚至與其他海外院校合作外展授課，林林總總，令有志於日後成為專業建築師的學生及家長眼花撩亂。

要保證海外留學生教育水準符合參加香港註冊建築師執業考試的專業要求，所修讀的建築學專業學位，必須由該國專業註冊/資格評估法定機構所認可。於英國留學，則相關專業課程應為「英國建築師註冊管理局」所認可。

新冠肺炎疫情爆發後，對教育產業衝擊甚大。隨着停學、停課，國際學生大幅減少，不少高等院校財政面臨嚴峻挑戰。香港的高等學府亦面對同樣問題。如香港大學在疫症前，海外留學生佔全校學生逾三分之一。除提供可觀的經濟收益，國際留學生長期以來亦為香港不同領域的學術及科技研究做出不少貢獻。

面對世紀疫症以及全球去國際化的勢態，香港作為中西匯聚國際化城市，今後如何調整社會人力資源結構，重整經濟，或需先從高等教育產業的改變思考解答。

香港建築師學會前會長 陳沐文

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