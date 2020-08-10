嘉瑞國際發盈喜
2020年08月10日 07:27
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嘉瑞國際(00822)公布，預期截至6月底止期間收入按年略有下降，但預計公司權益持有人應佔綜合溢利與去年同期錄得的約1,448萬港元比較，將錄得介乎230%至270%之增長。
公司指出，綜合溢利增長主要由於工藝流程改善和產品組合減低集團營運成本，導致銷售成本下降；集團持續資源整合和數據系統的優化提高營運效率，從而降低製造費用；及集團於期內獲得的一次過公用事業和政府補貼。
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