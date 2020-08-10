巨星醫療6.75億人幣增持上海安百達餘下三成權益

於收購事項完成後，公司將由持有上海安百達集團70%權益，增至100%，上海安百達集團將成為公司的間接全資附屬。

上海安百達集團主要於中國的體外診斷行業從事銷售及經銷業務。

公司認為，收購事項將讓集團擴大於中國醫療設備及耗材產品市場的佔有率，並擴充集團的產品組合。

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