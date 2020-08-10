巨星醫療6.75億人幣增持上海安百達餘下三成權益
2020年08月10日 07:53
東網電視更多新聞短片
巨星醫療控股(02393)公布，有條件同意於2021年8月31日或之前，分三期向賣方李斌及李長貴收購上海安百達集團餘下30%股本權益，代價為6.75億元人民幣。
於收購事項完成後，公司將由持有上海安百達集團70%權益，增至100%，上海安百達集團將成為公司的間接全資附屬。
上海安百達集團主要於中國的體外診斷行業從事銷售及經銷業務。
公司認為，收購事項將讓集團擴大於中國醫療設備及耗材產品市場的佔有率，並擴充集團的產品組合。
－－－－－
《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！
．物業一按二按．公居屋貸款
．業主私人貸款．中小企貸款
查詢：2525 3535
Whatsapp：https://wa.me/85293210040
忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！