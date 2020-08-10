【市前重點睇】道指期貨偏軟 金價回落
2020年08月10日 07:54
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●美匯指數企93.44，離岸人民幣(CNH)見6.9692，港匯報7.7502，美元兌日圓處105.88，歐元企1.1781，英鎊見1.3052。金價跌至2,019美元。布油報44.71美元，紐油升至41.61美元。道指期貨下跌。
●道指上周五(7日)收報27,433點，升46點或0.17%；標指收報3,351點，升2點或0.06%；納指收報11,010點，跌97點或0.87%。 https://bit.ly/31A5esh
●美國6月消費信貸增近90億美元，疫情以來首錄增長。
●美國非農職位增176.3萬個，較前一個月降逾6成。
●港股ADR指數按比例計算，上周五收報24,384點，跌147點或0.6%。
●即月恒生指數夜期上周五收報24,342點，跌49點，低水190點，成交22,058張。
●紐約9月期油上周五收報每桶41.22美元，跌0.73美元或1.74%；布蘭特10月期油收報每桶44.4美元，跌0.69美元或1.53%。
●紐約12月期金上周五收報每安士2,028美元，跌41.4美元或2%，結束連續5日創收市新高的升勢，但全周計仍累升逾2%。
●英國富時100指數上周五收報6,032點，升5點或0.09%；法國CAC指數收報4,889點，升4點或0.09%；德國DAX指數收報12,674點，升83點或0.66%。 https://bit.ly/2PC5DVu
●中國7月外儲3.15萬億美元，連升4個月。
●中國經濟：人行指幣策須更靈活適度，續深化金融業改革。 https://bit.ly/3imnTOQ
●「新興市場之父」麥樸思料金價再升五成。 https://bit.ly/3ipZ9oQ
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