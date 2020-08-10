【市前重點睇】道指期貨偏軟　金價回落

●美匯指數企93.44，離岸人民幣(CNH)見6.9692，港匯報7.7502，美元兌日圓處105.88，歐元企1.1781，英鎊見1.3052。金價跌至2,019美元。布油報44.71美元，紐油升至41.61美元。道指期貨下跌。

●美國6月消費信貸增近90億美元，疫情以來首錄增長。

●美國非農職位增176.3萬個，較前一個月降逾6成。

●港股ADR指數按比例計算，上周五收報24,384點，跌147點或0.6%。

●即月恒生指數夜期上周五收報24,342點，跌49點，低水190點，成交22,058張。

●紐約9月期油上周五收報每桶41.22美元，跌0.73美元或1.74%；布蘭特10月期油收報每桶44.4美元，跌0.69美元或1.53%。

●紐約12月期金上周五收報每安士2,028美元，跌41.4美元或2%，結束連續5日創收市新高的升勢，但全周計仍累升逾2%。

●中國7月外儲3.15萬億美元，連升4個月。

－－－－－

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020