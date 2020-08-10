【股民熱話】成也科技　敗也科技？

事實上，中國未理會外資的擔憂，在港推新法，本來想藉號召中概股尤其科網股在香港上市，可以留住外資，穩住港股。可惜外資的擔憂唔簡單，且美國呢舖似乎係動真格，針對中國的手段不斷升級，招招中要害。咁落去，中國想以科網概念托住中、港兩地股市的如意算盤，可能會被美國的破壞。

筆者心裏頓時湧起一句話：「成也科技，敗也科技」？本來，科技發展加快，為中國經濟注入新動力，在傳統製造業和出口等業務不景下，新經濟成為資金所向，支持着無數個人和微小企業生計，亦支持着中、港資本市場估值。可若然美國不惜代價，將中美科技徹底脫鈎，一則中國科技企業身價未必能再坐上美國科技產業的順風車；二則中國的科網產品失去美國科技配套支援，發展速度會受到影響；另中國科技產品無法應用於海外市場，「創匯」能力變相被廢，發展前景和產值將會被大打折扣。

當然，中國可以作出反制，反正「14億人口」一向被視為強項。但老實講，除非內地煞停科技發展，否則新經濟巨輪難逆轉，內地消費者對全球先進電子消費品的需求日大，不會因為官方對美的反制行動而受到太大壓抑。反正就係愈禁愈多人翻牆、愈沒進口的就愈多人設法買水貨，只嘴硬，身體卻很誠實的，那如何落實反制？

自今年5月以來，香港股市靠「科技」概念頂住，筆者一直都BUY呢個國策概念。可觀近期美國的行動，中國的回應，信心不無變化。看官一係就繼續押注國策，但若自覺真的看不透，信心不足，就落實減倉。反正筆者再次重申，9月15日前，以及螞蟻上市前，還有波幅可炒，但若然螞蟻招股定價了，或上市計劃有變，又或者接近9月15日期限之日，就最好收起隻鑊鏟，忍吓手，轉睇戲，劇名「中美大戰」！

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