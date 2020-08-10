中教控股斥逾15億元收購海口學校

目標公司為一間於中國註冊成立的有限公司，其為海口經濟學院及海口經濟學院附屬藝術學校唯一創辦者。

海口經濟學院乃一所中國高等教育機構，也是海南最大的民辦本科高校。截至2019年12月，擁有學生約4.2萬人，其中普通高等教育學生約2.2萬人。2020年，其普通本科及大專課程的年度招生學額超過1.1萬名學生，與兩年前相較快速增長58%。

海口經濟學院附屬藝術學校乃中國的一所中等職業學校。該校2019/20學校的在校人數約1,500名。該校畢業的學生可通過考試升入海口經濟學院的本科或專科課程。

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