龍湖集團附屬已發行30億人民幣公司債
2020年08月10日 08:06
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龍湖集團(00960)公布，其司間接附屬公司重慶龍湖企業拓展(作為發行人)已於8月6日及7日，向合資格投資者發行2020年第2期公司債券，發行規模不超過30億人民幣(下同)。
其中5年期債券發行規模為20億元，票面利率為3.78%，附第3年末發行人有權調整票面利率及投資者有權回售債券，以及7年期債券發行規模為10億元，票面利率為4.3%，附第5年末發行人有權調整票面利率及投資者有權回售債券。
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