亞洲股市：韓股收升1.4%　澳股漲105點

亞洲主要股市做好，南韓及澳洲股市收市升逾1%。至於日本假期，金融市場休市。

南韓首爾綜合指數收市升34點或1.48%，報2,386點。

現代汽車股價飆15.31%。計劃在其Ioniq品牌下創建一個電動汽車產品系列，目標至2025年奪取全球電動汽車市場10%的份額，成為銷量第三大的電動汽車公司。

三星電子升0.7%。據報道，為迎戰半導體產業需求以及台灣廠商的強力競爭，三星加快其在平澤市晶圓代工廠的開發，在平澤市的晶圓生產新廠，預計在9月動土動工。

外媒報道，據經濟合作與發展組織(OECD)數據，預計南韓今年名義國內生產總值(GDP)將達1.5449萬億美元，按年下降1.8%，儘管面對經濟萎縮，但46個OECD成員國中的排名有望從第12上升至第9。

澳洲股市漲105點或1.76%，收報6,110點。

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