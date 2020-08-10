【專家點評】陳樂怡：內房銷售轉強值得留意

弱美元利好環球股市氣氛，帶動港股近日一度由低位回升。然而，中美關係不明朗，美方對中資科技企業明顯抱有戒心，大力收緊監管。雖然中資科網龍頭大多在美國市佔不高，短期對業務影響不大，但監管風險升溫，意味兩國關係再增摩擦。

凱基證券亞洲研究部分析員 陳樂怡(作者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)

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