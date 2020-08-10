【專家點評】陳樂怡：內房銷售轉強值得留意
2020年08月10日 08:45
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弱美元利好環球股市氣氛，帶動港股近日一度由低位回升。然而，中美關係不明朗，美方對中資科技企業明顯抱有戒心，大力收緊監管。雖然中資科網龍頭大多在美國市佔不高，短期對業務影響不大，但監管風險升溫，意味兩國關係再增摩擦。
同時，港股進入業績期，重磅股騰訊(00700)將於8月12日公布業績，業績好壞料會左右大市表現。由於後市較多不確定性，其中包括美元走勢，另外市場觀望中美於8月15日的高級別會議，預期恒指短期走勢反覆，於25,000點爭持。
根據市場研究機構克而瑞數據顯示，7月份百強房企銷售達9,386.4億元人民幣，按年增25.7%；首七個月房企整體銷售按年增長2.7%，年初以來首次轉正。數據反映，內房銷售於疫情高峰過後持續復甦，不少房企銷售增長更優於行業，達到四成以上。事實上，中美關係緊張，內房業務不受外圍影響，預計中期業績不俗，有助維持穩定派息，建議關注財政實力穩健的中國海外(00688)及銷售理想的旭輝集團(00884)。
另方面，醫藥研發服務供應商(CRO)走勢堅挺，藥明系先後配股後股價再創新高。事實上，CRO行業前景亮麗，主要由於環球醫療投入日增，配合創新藥高速發展，內地收緊仿製藥監管，均對CRO服務需求增長有支持。加上，大型CRO泰格醫藥(03347)在港上市，利好板塊氣氛。不過，由於板塊估值甚高，建議投資者候低收集龍頭藥明生物(02269)及藥明康德(02359)。
凱基證券亞洲研究部分析員 陳樂怡(作者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)
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