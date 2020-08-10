【專家點評】古勝：亂市轉炒手機設備股

一牽涉到政治，股市一定係會大幅波動，因此，喺現今呢個大變時代，政治對股市的影響更是無遠弗屆，舞高弄低只屬等閒，入得市就要有顆強壯的心臟，畀人Chok都要頂得住。上周四，隨美國總統特朗普連環出招，簽署行政命令禁止美企喺45天後與TikTok母公司字節跳動及WeChat母企騰訊控股交易，引發港股一輪調整，科技股首當其衝，由以往升市主力變成跌市元兇。

老古成日講，今年美國總統大選，加上美國朝野打壓中國的意向明顯，香港以往一向食開國際飯，目前變成兩邊不討好，前景堪憂。因此，缸邊友入市一定要控制注碼，首先要做到保本，其次才是賺錢增值。至於點樣保本？講到尾都係分散投資，例如分注買黃金、外幣，唔好高追，等回調再吸納，平衡港元資產的風險。

而上周末一輪急挫，周四、周五兩日高低位逾1,000點，恒指重新跌落七月高位延伸的降軌之下，早前升穿降軌極有可能係一次後抽。不過話說回頭，九月有螞蟻集團來港上市集資，唔排除又有維穩力量湧現撐市，因此無論睇好或睇淡，都係小注為妙，且唔好去得咁盡，到價最好的食胡，無謂夜長夢多，反正過去3、4個月，走勢一直反反覆覆，錯失今次機會總會有辦法再搵番。

展望本周，周一中國將公布7月消費者物價指數，周三則有美國7月消費者物價指數；周五則有中國7月調查失業率、美國7月零售銷售月率、美國8月密歇根大學消費者信心指數。最近市場重新聚焦中美會否脫鈎，未來仍要關注雙邊的重要經濟數據，作為投資市場的參考。

東網財經專欄作者 古勝

－－－－－

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼: 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020