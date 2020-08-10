【專家點評】沈振盈：「入秋」後港股料逐步回升

踏入8月份港股走勢仍然反覆，大市始終未能向上突破，恒生指數受制於25,300點阻力，還幸上升軌底部約24,000點水平有支持，暫且當作是上落市格局。而一直帶領大市上升的科技股及新經濟股，在過去一周見到回吐壓力極大，反而是一批落後的舊經濟股及5G股，有頗為不俗的表現。

市況大幅波動，主要原因是中美博弈的局勢升溫。美國國務卿蓬佩奧一再公布對中資企業的制裁措施，引致港股市場不停地大幅波動，這亦阻礙投資者對後市的信心。

從玄學的角度分析，經過上周五的「立秋」，正式踏入秋季的「甲申」月，未來兩至三個月港股應會反覆向好，出現明顯的反彈。估計恒指在此段時間有機會重上27,000點水平。到了年尾「立冬」之後，大市又會再出現顯著的跌勢，投資者宜好好把握此段升浪獲利。

本周每日股市走勢預測：

周一(乙酉日)為天干屬木地支屬金，土生金之局，先高後低，走勢反覆。

周二(丙戌日)為天干屬火地支屬土，火生土之局，立秋後遇火，大市反彈。

周三(丁亥日)為天干屬火地支屬水，水火交戰之局，先升後回。

周四(戊子日)為天干屬土地支屬水，土剋水之局，反覆偏軟，尾市回落。

周五(己丑日)為天干地支皆屬土，全土之局，走勢仍弱。

訊匯證券行政總裁 沈振盈(作者為註冊持牌人士)

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