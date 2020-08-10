港股偏軟　科技股捱沽　滙豐彈1%

中美持續角力，港股早段跌逾200點後偏軟，恒生指數中午收報24,443點，跌87點或0.36%；國企指數半日收報10,024點，跌38點或0.38%，主板成交787億港元。

大型科技股有回吐壓力，恒生科技指數繼續跑輸大市，半日挫208點或2.82%，報7,178點。騰訊中午收報510點，跌3.3%；阿里巴巴跌2.6%；小米集團跌1.4%；網易及京東跌3.3%及2.2%；美團點評逆市升1.4%。

手機及晶片股被拋售，瑞聲科技及中芯國際齊跌5.7%；比亞迪電子跌9.7%；舜宇光學跌3.3%；丘鈦科技跌3.8%；中興通訊跌2.4%。

其他藍籌股個別發展，早前強勢的中國生物製藥跌4.1%表現較差；香港交易所回吐1.8%。重磅股友邦保險及建設銀行跌0.2%。滙豐控股反彈1.2%；中國移動升2.2%；中國平安升0.5%。

大中華投資策略研究學會副會長(港股)李偉傑表示，中美緊張關係再度升溫，預期美國總統特朗普於大選前仍會以不同手法以爭取選票及提高民望，中美角力伸延至不同領域，將令雙方關係進一步惡化，港股表現勢必受市場氣氛所拖累，或下試23,600點至23,800點水平。

香港股票分析師協會副主席郭思治表示，港股難再突破兩萬六關，目前特朗普宣布制裁一系列的中國科技企業，加上南海局勢比較緊張，市場態度保守，所以股市短期內不會有太大動力推升。

【10:32】港股先跌後回順 騰訊下試500元 滙豐重上33元

港股低開過百點後窄幅上落，恒生指數曾挫259點，低見24,272點；暫跌幅收窄不足100點。國企指數曾跌過百點，暫跌數十點重上一萬點大關爭持；恒生科技指數跌180點，企7,200點水平，主板成交520億港元。

科技股領跌，騰訊曾挫4.6%，低見503元，暫跌幅收窄至3.3%，企511元。阿里巴巴跌2.3%；小米集團跌1.1%。美團點評續強勢，股價倒升2.6%。

憂慮中美科技戰將影響iPhone等手機的銷售，相關設備股沽壓重。瑞聲科技曾挫逾6%，暫跌幅收窄至5%，是表現最差藍籌。舜宇光學跌2.4%；丘鈦科技跌2.8%；高偉電子及比亞迪電子挫6.5%及7.6%；中興通訊跌2.6%。

資金回流三大內地電訊股，中國移動升2.9%；中國聯通升2%；中國電信升0.9%。另外，中國鐵塔漲0.6%。

其他藍籌股個別發展，早前強勢的中國生物製藥、香港交易所及吉利汽車再回吐1%至3%。友邦保險回穩；中國平安升0.6%；建設銀行升0.2%；滙豐控股升0.7%重上33元。

【09:22】騰訊拖低大市 滙豐靠穩

港股開市偏軟，恒生指數跌154點或0.63%，報24,376點；國企指數跌58點或0.58%，報10,005點；恒生科技指數跌107點或1.45%，報7,279點。

大型科技股繼續調整，騰訊開市跌3.3%報510港元，拖低恒指97點。阿里巴巴跌1.7%；美團點評跌0.7%；小米集團跌1.5%。憂慮iPhone內地銷售將受中國關係惡化影響，瑞聲科技跌3.3%；舜宇光學跌1.2%。

其他重磅藍籌個別發展，香港交易所跌0.9%；友邦保險跌0.8%；中國平安無起跌；建設銀行升0.2%；滙豐控股升0.3%；中國移動升1.1%。

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