A股快報：滬綜指收升0.7%　創業板指跌14點

滬深三大股指低開後個別發展，滬綜指收報3,379點，升25點或0.75%；深成指升8點或0.06%，報13,657點；創業板指跌14點或0.53%，報2,735點。

滬深兩市主板成交合共約為1.13萬億元人民幣(下同)。外資透過滬股通及深股通錄得淨買入800萬元。

蘋果產業鏈股份受壓，環旭電子、愛施德及安利股份跌停板；信維通信挫逾7%。美國總統特朗普上周已簽署行政命令，禁止美國公司與微信開展業務。被喻為「地上最強蘋果分析師」的天風國際分析師郭明錤稱，若美國政府封殺微信，在蘋果公司(Apple Inc.)硬件產品中對iPhone影響最大。在悲觀情景下，iPhone出貨量將減少25至30%。

被稱為「氫能汽車第一股」的億華通於科創板首日上市，收報187.12元，飆144.12%。至於同日上市的敏芯，股價炒高269.4%，至231.5元。

人民銀行開展100億元逆回購操作，另無逆回購到期，當日實現淨回籠100億元。此外，本周人行公開市場共100億元逆回購到期，為周五(14日)到期，周一至周四(10至13日)並無逆回購到期。而周五有4,000億元中期借貸便利(MLF)到期。

據中國外匯交易中心公布，人民幣兌每美元中間價報6.9649，較上日大幅下調241點子，結束4連升。

至於截至上周五(7日)，上交所融資餘額報7,294.98億元，按日減少51.11億元；深交所融資餘額報6,741.24億元，按日減少39.33億元；兩市合計14,036.22億元，按日減少90.44億元，結束九連升。

中國統計局公布，7月份全國居民消費價格指數(CPI)按年增長2.7%，預期升2.6%，前值升2.5%；按月升0.6%。扣除食品和能源價格的核心CPI按年上漲0.5%，漲幅較6月回落0.4個百分點。至於7月份生產物價指數(PPI)按年跌2.4%，預期跌2.5%，前值跌3%；按月升0.4%。

此外，財政部公布2019年全國財政決算。2019年證券交易印花稅預算數為1,030億元，決算數為1,229.38億元，為預算的119.4%，比預算超收199.38億元，主要是股票市場交易額高於年初預期。

－－－－－

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020