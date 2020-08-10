東芝向聲寶轉讓Dynabook餘下股權 退出筆記型電腦市場

日本東芝於上周悄然退出筆記型電腦市場，將該業務的餘下少數股權轉讓予聲寶(SHARP)，完全脫手經營長達35年的筆記型電腦事業。

東芝於兩年前以3,600萬美元將其個人電腦(PC)業務的80.1%股權出售給聲寶，後者其後將該業務改名為「Dynabook」。聲寶於今年6月行使權利，收購該業務餘下的19.9%股權。東芝於上周二(4日)發聲明指出，有關交易已完成，Dynabook成為聲寶的全資子公司。

在1990年代至2000年代初期，東芝是個人電腦製造大廠之一，然而，隨着愈來愈多競爭對手加入市場，加上東芝未能推出更多獨具一格的特色產品，其受歡迎程度日益消退。

根據外電資料，在東芝前一次出售筆記型電腦業務股權給聲寶時，東芝2017年的筆記型電腦出貨量已劇減至約140萬部，遠低於2011年高峰期的1,770萬部。

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