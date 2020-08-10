中國經濟：7月通脹率2.7%　市場預期為2.6%

中國統計局公布，7月份全國居民消費價格指數(CPI)按年增長2.7%，預期升2.6%，前值升2.5%；按月升0.6%。

按年看，豬肉價格上漲85.7%，漲幅比6月擴大4.1個百分點；鮮菜價格上漲7.9%，漲幅擴大3.7個百分點；水產品價格上漲4.7%，漲幅回落0.1個百分點；雞蛋價格下降16.6%，降幅擴大0.8個百分點；鮮果價格下降27.7%，降幅收窄1.3個百分點。非食品價格由6月上漲0.3%轉為持平。非食品中，醫療保健價格上漲1.6%，交通和通訊價格下降4.4%，其中汽油和柴油價格分別下降15.7%和17.5%。

扣除食品和能源價格的核心CPI按年上漲0.5%，漲幅較6月回落0.4個百分點。

按月而言，隨着餐飲服務等逐步恢覆，豬肉消費需求持續增加，而多地洪澇災害對生豬調運產生一定影響，供給仍然偏緊，豬肉價格上漲10.3%，漲幅比6月擴大6.7個百分點；受不利天氣影響，鮮菜價格上漲6.3%，漲幅擴大3.5個百分點；由於蛋雞存欄減少，夏季產蛋率有所下降，雞蛋價格在連續9個月下降後轉漲，上漲4%；鮮果大量上市，價格繼續下降4.4%，降幅比6月收窄3.2個百分點。非食品價格由6月下降0.1%轉為持平。非食品中，受國際原油價格波動影響，汽油和柴油價格分別上漲2.5%和2.7%；暑期出遊增多，飛機票和賓館住宿價格分別上漲2.9%和1.7%；夏裝折扣力度加大，服裝價格下降0.5%。

至於7月份生產物價指數(PPI)按年跌2.4%，預期跌2.5%，前值跌3%；按月升0.4%。

按年看，生產資料價格下降3.5%，降幅收窄0.7個百分點；生活資料價格上漲0.7%，漲幅擴大0.1個百分點。主要行業價格降幅有所收窄。其中，石油和天然氣開採業價格下降27.8%，收窄11.3個百分點；石油、煤炭及其他燃料加工業價格下降17.0%，收窄4.6個百分點；化學原料和化學製品製造業價格下降7.5%，收窄0.4個百分點；煤炭開採和洗選業價格下降7.4%，收窄1.9個百分點；黑色金屬冶煉和壓延加工業價格下降4.6%，收窄0.5個百分點。此外，有色金屬冶煉和壓延加工業價格由降轉漲，上漲0.7%。

統計局城市司高級統計師董莉娟指出，7月份各地區各部門統籌做好疫情防控、搶險救災和經濟社會發展工作，積極落實保供穩價政策，市場運行總體有序。

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