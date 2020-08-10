黎智英涉勾結外國勢力落網　壹傳媒股價大幅異動

黎智英被捕罪名為涉嫌違反國安法第29條中，勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪，另涉及串謀欺詐及煽動罪。其長子黎見恩涉及串謀欺詐罪，而次子黎耀恩則涉勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。

身處海外的黎智英左右手Mark Simon則被警方通緝。Mark Simon今早在社交網站貼文，公告黎智英涉嫌勾結外國勢力被捕的消息。

據了解，黎智英涉及的串謀欺詐，與壹傳媒在將軍澳工業邨廠房涉嫌經營獨立公司，提供「公司秘書」服務，涉違地契外或以欺詐方式獲利有關。早前有指壹傳媒在將軍澳工業邨廠房，涉嫌經營至少14間獨立公司，涉及不同業務。翻查紀錄，該批公司董事均為黎智英，其中一間公司為黎智英次子黎耀恩經營的10間食肆及公司提供「公司秘書」服務，包括早前爆出「二手凍檸茶」奉客的「四季常餐」。

將軍澳工業邨由香港科技園公司負責管理。據悉，香港科技園公司在審批工業邨用地申請時，訂明只可在廠房內進行已批准、或經科技園書面同意的其他運作，亦不可分租予其他人士。

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