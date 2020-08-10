Apple最強分析師：倘美封殺微信　iPhone出貨恐削三成

美國總統特朗普上周已簽署行政命令，禁止美國公司與微信開展業務，命令將在45天內生效。被喻為「地上最強蘋果分析師」的天風國際分析師郭明錤表示，如果美國政府封殺微信，在蘋果公司(Apple Inc.)硬件產品中對iPhone影響最大。在悲觀情景下，iPhone出貨量將減少25至30%。

Apple早前回應印度政府要求，從印度App Store中刪除了微信。市場人市相信，Apple亦可能被迫自App Store上移除微信。

郭氏稱，如果Apple移除全球App Store上的微信，其硬件產品在中國市場的出貨量將顯著衰退。在這種情況下，他預測、Apple硬件產品在中國市場的出貨量將顯著衰退。估計iPhone年出貨量將因此而下修25至30%，其他Apple硬件裝置包括AirPods、iPad、Apple Watch與Mac年出貨量則下修15至25%。假設Apple僅移除美國App Store上的微信，主要對在美國的微信使用者有負面影響。他估計，iPhone出貨量將因此而下修3至6%，上述的其他Apple硬件裝置年出貨量則下修低於3%。

他補充，美國政府理論上不應做出不利於Apple的決定。但隨着美國總統大選臨近，特朗普可能會使用更具侵略性的策略，包括要求Apple從全球App Store中刪除微信。

於台灣上市的Apple產業鏈個股早盤跌幅顯著，信維通信跌9%，愛施德跌8%，環旭電子、藍思科技、立訊精密、領益智造、歌爾股份亦下滑。郭明錤建議投資者減少持有某些Apple供應鏈股票的股份，以降低投資組合風險。

－－－－－

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020