【飯碗不保】調查指英國1/3僱主擬第三季裁員

新冠肺炎重創英國經濟，外媒引述調查指出，英國1/3僱主計劃於第三季裁員。根據人力資源機構CIPD與Adecco集團對英國2,000個僱主聯合進行的調查顯示，該問題在私人企業中尤為嚴重，近40%的私人企業預計本季度將裁員。

英國的工資增長亦將受到抑制。那些打算重新評估薪資的僱主預計本季度員工的基本工資將增加1%，而去年同期為2%。

此外，按英國政府規定，企業計劃裁員20人以上，就必須通知破產管理局。有報道指6月份通知英國政府計劃裁員的企業數量，由去年同期的345家激增至1,778家；合計宣布的裁員規模亦由2.4萬人飆升至13.9萬人。

雖然截至8月2日，英國政府已花費338億英鎊協助企業支付960萬個工作崗位的工資，但目前有關計劃規模已經開始縮減，而許多企業仍在苦苦掙扎。

今年上半年，英國經濟收縮超過20%，儘管經濟已出現一些復甦的迹象。然而，英倫銀行警告，到今年年底，失業率將上升至約7.5%，經濟將收縮9.5%。

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