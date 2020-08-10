中美科技戰：傳黑石擬夥微軟購TikTok美國業務

微軟正與字節跳動洽談收購旗下中國影片分享程式抖音海外版TikTok事宜。外媒報道，有傳私募基金黑石集團(Blackstone)有興趣成為微軟的夥伴，一同收購TikTok的美國業務。

消息指出，黑石集團尚未正式作出決定，但內部一直在討論是否要與微軟合作，共同收購TikTok美國業務。但有指因TikTok的爭議愈來愈大，黑石參與交易的興趣減低，但仍未完全放棄加入收購的可能性。

美國總統特朗普定已下令，抖音必須在9月15日之前在美國找到買家，否則將在美國被封殺。

微軟早前確認，有意收購TikTok在美國、澳洲、加拿大和新西蘭的業務，已與字節跳動洽談一段時間。日前亦有傳Twitter似乎也有意收購TikTok美國的業務，但未透露推特的出價等細節，但Twitter相較於微軟規模太小，未必有足夠融資能力收購TikTok。

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