【大行觀點】交銀洪灝：中美角力對股市有何影響？

1984年4月30日，在上海復旦大學的學生和老師面前，列根總統發表了一場關於中美關係的演講，作為他訪華之行結束的高光時刻。這是在尼克松訪華12年後美國總統的首次訪華。當時，美國需要一個冷戰盟友，而中國則剛剛對外開放，開始擁抱世界。

那是一場精彩的演講。在演講中，有許多感人肺腑之言，其中有幾句特別令人難忘：「。。。那些自力更生、兢兢業業地工作而獲得勞動所得的人是世界上最值得信任的人。沒有人願意巧取豪奪，不勞而獲。 。。」現在看來，這些話似乎屬於一個不同的時代，與今天的對峙局面形成了鮮明的對比。

顯然，在11月美國大選臨近之際，報紙新聞標題的風險不容忽視。自2017年以來，特朗普的工作滿意程度調查與滬綜指，以及中概股指數的表現密切相關。同時，特朗普的民調結果還領先滬綜指大約30至50個交易日。最近，特朗普的工作滿意程度調查結果確實有所改善，這可能是因為美國第二次新冠疫情爆發的高峰可能已經過去，也可能是因為他對中國的鷹派立場為他在保守人群的眼裏加分。鑑於歷史上的相關性，中國股市短期將繼續面臨強勁的阻力。

與此同時，中國經濟數據繼續改善。採購經理人指數繼續擴張，新出口訂單指數和原材料採購繼續上升。貿易平衡大幅超預期，主要是由醫療用品出口推動的。外匯儲備略有上升。此外，我們的高頻數據顯示，城市道路和地鐵交通、房地產銷售和工業產出持續向好。

然而，儘管經濟V型復甦持續，消費者信心卻仍然非常低迷。實際上，消費者信心已經跌至歷史最低點，並背離了股票和債券的表現。消費者信心歷史上一直是一個反向指標，在如此低迷的程度，它往往預示着市場的底部。但低迷的消費者信心也反映了實體經濟的消費部分仍然羸弱，實體經濟仍在艱難復甦，因此仍需要幫助。我們不會被強勁的醫療供應出口和由此產生的好於預期的貿易平衡，也不會被改善的PMI和高頻數據所迷惑。這些觀察結果顯示，如果海外需求在下半年進一步萎縮，製造業的強勁勢頭可能難以持續。而「內循環」經濟的策略強調的是刺激國內需求。

由於近期房地產銷售強勁，市場仍對貨幣政策的「微調」感到擔憂。我們認為，貨幣政策總是在進行微調，尤其是在外部環境充滿風險的時候。儘管7月份房地產銷售強勁，但今年迄今為止的銷量仍低於去年的水平。除了一些個別城市，房地產價格上漲的速度也比較平穩。因此，價格和銷售的增長表明供需基本上處於平衡狀態，沒有迹象表明全國范圍內存在投機房地產的行為。

事實上，自新冠肺炎疫情爆發以來，中國央行一直是最自律的央行。也正因如此，中國和美國之間的利差已擴大到一個較高的水平，往往預示著股票市場的阻力和人民幣匯率的韌性。隨着中美之間的競爭逐步升級，如果對實體經濟產生較大的影響，那麼因為之前自律而留有餘地的貨幣政策可以用作為逆週期的調節工具。

總而言之，特朗普對中國的鷹派立場將對中國股市構成阻力，而低迷的中國消費者信心顯示經濟復甦仍缺乏平衡。但債券收益率差表明，中國的貨幣政策相對於美國較緊，但也因此為未來的政策操作留下了迴旋餘地，以緩衝股市的一些下行風險。鑑於上述的市場和經濟數據，政策應保持對經濟和市場的支持。央行和市場清晰的溝通，以及我們在這篇報告中所展示的圖表數據，預示着交易員博弈未來貨幣政策方向的空間是有限的。因此，3,500點仍是滬綜指的一個重要障礙。

交銀國際研究部主管 洪灝

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