【專家點評】周樂樂：中美摩擦不改A股上行趨勢

過去一周，A股因中美摩擦而大幅波動，除了創業板指數下跌外，其他主要指數均小幅上漲。申万一級行業來看，20個行業漲，1個持平，7個行業跌。一周最強的五大行業是國防軍工漲16.6%、有色金屬漲6.01%、汽車漲4.15%、化工漲3.82%、綜合漲2.99%。數據上來看，週期性行業明顯走強，主要是得益於預期經濟復甦、歐美大規模經濟刺激計劃與國際大宗商品價格上漲；國防軍工作為高科技行業，科技國產化替代品種相對落後，借北斗、大飛機、軍演等消息炒作來抬升估值。

市場消息方面，市場焦點在於中美關係變化與經濟刺激政策的推動。美國因疫情擴散嚴重與經濟衝擊嚴重，美國除了高調推出大規模經濟刺激計劃之外，還明顯想通過高調打壓中國來轉移國內民眾的視線。繼打壓華為之後，美國國務卿蓬佩奧宣布清潔網絡計劃，抵制中國科技企業，涉及字節跳動、騰訊等，尤其是美國簽署的一項行政命令，至多45天后(即9月20日起)將禁止美國公司進行任何與字節跳動和微信相關的商業往來。同時，借港區國安法通過，美國高調打壓香港作為金融中心地位，嚇退不堅定的企業與資金離開香港。中美之間關係愈發升級，逼中美雙方企業都在調整產業鏈。目前來看，市場對資金與產業是否撤離中國仍在疑問。

中國作為產業鏈完善、政府管制能力強、消費市場潛力大等，吸引部分歐美企業投資，但為應對中美貿易戰，無奈做出產業鏈分散投資，尤其投資印度、越南等國家，讓市場擔憂產業鏈移除中國的規模等。筆者認為，商業歸商業，仍然會建立在投入與產出的模式基礎之上，產業鏈分散部署，可分散風險，但是不意味着全部撤離中國，部署中國仍將是其很重要的部分。資本市場市場來看，目前國際加速流入中國利率債市場，國債、地方債等產品收到國際資金追捧，在歐美日低利率環境下與美元指數回落，配置人民幣資產可以獲取相對高利率與匯率升值的收益。

另外，扶持金融市場仍是中國高層共識，除了延遲資產新規過渡時間1年、通過集體訴訟法等外，證監會提到，要落實「建制度、不干預、零容忍」的方針。預計未來諸如註冊制、退市機制、交易結算制度、個人養老金投資公募基金等領域都會有系列改革或完善制度的舉措落地。而完善的基礎制度，中長期利於改善A股投資與融資的功能。

綜合來看，儘管中美摩擦等海外因素仍將頻頻擾動A股，但在國內經濟向好、流動性較充裕、資本市場基礎制度建設全面推進的背景下，A股依然會維持震盪上行態勢，短期的擾動有望帶來介入良機，建議部署資源、消費、新能源汽車、技股與醫療等中報業績強勁的優質企業。

勝利證券副首席運營官 周樂樂

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