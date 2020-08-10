【中美角力】瑞銀汪濤：供應鏈轉移將制約內地製造業投資

瑞銀投資銀行亞洲經濟研究主管暨首席中國經濟學家汪濤指出，瑞銀企業家調查顯示，中美貿易摩擦和新冠肺炎疫情加劇了全球供應鏈與中國脫鈎的壓力。UBS Evidence Lab企業家問卷調查顯示，出口導向型企業將部分產能遷出中國的意願較強、且最近兩年有所上升。在中國、北亞和美國企業家問卷調查中，分別有60%、85%和76%的受訪企業表示已將部分產能遷出中國、或者計劃轉移。

不過，外商投資並沒有出現大規模撤出中國的迹象，同時今年上半年 中國出口增速也快於全球水平。應如何結合宏觀數據理解微觀調研結果？供應鏈轉移和脫鈎對中國的影響幾何？

● 供應鏈轉移和全球化放緩並非新趨勢

全球金融危機後世界貿易增速便開始回落，過去幾年全球外商投資規模也有所下降。全球供應鏈的重塑一直在持續進行，一些勞動密集型企業逐步遷出中國，轉向生產成本更低的國家/地區。與之相伴的是中國自身經濟結構的調整，貿易、出口和制造業在整體經濟中的比重逐步降低，而內需和服務業的 比重則不斷上升。與此同時，中國出口和工業部門在全球價值鏈中的位置也在提升。

● 供應鏈轉移料將制約國內制造業投資

貿易摩擦和相關的不確定性增加了企業在中國進行生產的成本和風險，而新冠肺炎疫情加劇了縮短供應鏈的政治壓力。該行估計企業供應鏈轉移或者其推遲國內資本開支可能會拖累制造業投資2個百分點，而該行對今年全年制造業投資下跌5%的預測中已考慮了這一點。

不過，鑑於供應鏈轉移對其他相關行業存在溢出效應，其對整體經濟的拖累可能會更大。然而，該行預計也會有一些企業因中國市場規模巨大並且快速增長而將供應鏈遷入中國而增加投資。供應鏈轉移對就業的整體影響相對有限，因為內需回暖有望部分抵消其拖累。

● 進一步改革開放可以降低供應鏈脫鈎傾向的負面影響

長期來看，最令人擔憂的是科技領域的脫鉤。該行相信中國最終會追趕、提升自身的科技實力、打造自己的科技生態體系，但如果不能暢通獲取先進技術和進行信息交流，可能會使得未來幾年的生產效率和經濟潛在增長率放慢。另一方面，中國不斷深化改革、擴大開放則應有助於保持自身經濟的競爭力，中國市場的可觀體量和高速發展也有望吸引更多外資流入。

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