【專家點評】陳政深：中線避開中資金融股

港股以至投資市場的焦點，仍然落於中美關係之上。美國對中國的攻擊以及其推出的針對性措施有增無減，可以預見，最少今年餘下時間，中國與西方國家的關係均會偏向負面，投資者宜審視投資組合，有一定海外業務者應予避開。但從整體大市角度，預料在美國勢必收緊對中概股的監管下，今年餘下時間應仍有不少公司來港上市，這從資金持續流入本港可見一斑。

儘管港股短線可受惠中美角力因素，中資金融股仍然是不宜沾手的板塊。中小銀行固然面對經營環境及資產質素的問題，大型國有銀行亦須面對「國家指令」而令其盈利受壓。據外電引述消息人士指，中國財政部已下發通知予主權基金、政策性金融機構、大型國有銀行等機構，要求這些銀行薪資須考慮經濟情況，令整體平均減薪幅度達3成；與此同時，據《財新》引述消息指，監管機構或暫緩去年制訂的不良貸款分級制，舉例而言，原來減值40%的貸款已被視作可疑類，新門檻變為50%；損失類的貸款門檻原來建議為80%，新門檻改為90%。簡單而言，銀行的財務報表，有機會未能反映實況。

艾德證券期貨聯席董事 陳政深(作者為註冊持牌人士，並無持有相關股份權益)

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