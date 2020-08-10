菲律賓央行：未有強烈減息理由　年內利率料維持不變

外媒報道，菲律賓央行行長周一(10日)表示，目前未有進一步減息的強烈理由，並指關鍵利率可能在今年餘下時間保持不變。該央行下一次議息會議為8月20日。

新冠肺炎大流行前，菲律賓為增長最快的東南亞經濟體之一，但封鎖措施使經濟活動在第二季度停止。菲律賓上周公布，第二季經濟萎縮幅度遠比預期嚴重，陷入29年來首見的衰退，顯示長期實施嚴格的抗疫封鎖措施已重創經濟活動。

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