【瑞通推介】新經濟股回氣　資金追騰訊阿里好倉

瑞通認股證牛熊證銷售部：美國非農就業數據勝預期，惟中美緊張關係升級，影響市場氣氛。道指上周五(7日)收報27,433點，倒升46點或0.1%，連升6個交易日。

恒指上周五收報24,531點，跌398點或1.6%，盤中曾暴跌762點，低見24,167點。周一(10日)早段續跌約200點，回落至24,400點以下整固，連跌3日。其好倉(牛證及認購權證)上周五淨流入逾1.5億港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出逾2.1億元，反映投資者預期港股將出現技術性反彈。上周五恒指牛證街貨重貨區為收回價24,000至24,099點，而熊證街貨重貨區為收回價26,000至26,099點。

美國總統特朗普簽署行政命令，禁止美企與微信進行任何交易。消息拖累騰訊控股上周五曾急瀉一成，失守500元關口，其後獲買盤吸納，由低位反彈逾半成，收報527.5元，下跌約5%，連失10天和20天線。暫時禁令未涉及騰訊其他業務，騰訊指正審閱行政命令的潛在後果以便更全面理解對集團的影響。另集團將於周三(12日)公布中期業績。騰訊周一早段繼續受壓，挫逾3%，再跌穿510元水平，暫連跌3個交易日。上周五有超過26億元北水淨流出騰訊。輪證資金流方面，上周五有超過2.8億元淨流入其好倉，淡倉同日則有逾5,600萬元淨流出。

另一大型科技股阿里巴巴上周五亦曾挫至240元邊緣，最多跌逾6%，最終收跌3%於249.2元，10天和20天線失而復得。華府擬2022年全面要求不符合美國審計要求的中資企業除牌。另一邊廂，恒指公司周五(14日)公布指數季度檢討結果，市場預期阿里獲納入恒指機會較大。阿里周一早段續跌近3%，下試240元關口支持。上周五有約5,100萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有約900萬元淨流出。

吉利汽車7月汽車總銷量約10.52萬部，按年增長約15%，惟按月減少約4%。吉汽上周五收跌1.6%於16.84元，盤中曾低見16.46元，周一早段繼續整固，低見16.4元水平，暫連跌3日。上周五分別有逾740萬和近30萬元淨流出其好倉和淡倉。

中信証券同樣跟隨市況波動，上周五曾挫逾6%至18元邊，其後一度重上19.3元，收市下跌3.8%於18.62元。公司日前公布7月錄44.43億元人民幣淨利潤，按年增長5.38倍。另外，中信建投及中信証券合併的傳聞屢次傳出，中信建投最近再次否認合併傳聞。中信証券周一早段曾跌約1%，曾跌至18.2元見支持，其後靠穩。上周五有近150萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有小量資金淨流入。

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