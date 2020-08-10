港股格局：中美關係惡化　港股料下試23600點水平

大中華投資策略研究學會副會長(港股)李偉傑表示，中美緊張關係再度升溫，預期美國總統特朗普於大選前仍會以不同手法以爭取選票及提高民望，中美角力伸延至不同領域，將令雙方關係進一步惡化，港股表現勢必受市場氣氛所拖累，或下試23,600點至23,800點水平。

－－－－－

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020