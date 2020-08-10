港股格局：中美關係惡化 港股料下試23600點水平
2020年08月10日 10:56
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大中華投資策略研究學會副會長(港股)李偉傑表示，中美緊張關係再度升溫，預期美國總統特朗普於大選前仍會以不同手法以爭取選票及提高民望，中美角力伸延至不同領域，將令雙方關係進一步惡化，港股表現勢必受市場氣氛所拖累，或下試23,600點至23,800點水平。
騰訊控股(00700)將於周三(12日)公布中期業績，李偉傑認為市場焦點仍落在手機遊戲業務增長方面、以及集團對於美國實施禁制指施有何反擊措施。若業績能為市場帶來驚喜，或可為股價帶來反彈機會，預期短期可維持499元至536元區間徘徊。
另外，李偉傑認為靈寶黃金(03330)雖然發盈喜帶動股價高開約半成，惟紐約期金現回吐，或拖累金礦股有調整壓力，建議股民待金價回落至2,000美元水平，才吸納黃金ETF作資產配置。
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