m18講場：1球篤手指！耀才再推模擬投資比賽

兩個比賽嘅參賽者都會有100萬港元嘅模擬資金，分別透過耀才旗下手機交易應用程式(APP)「耀才證券(寶寶)」和「耀才期貨(豆豆)」，買賣所有香港市場股票及芝加哥商品交易所嘅指定產品，最後資產淨值最高者就係贏家。

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬稱，集團一直積極推行投資者教育，今次更有幸獲得世界知名交易商芝商所聯合舉辦模擬投資比賽，希望俾投資新手從活動中了解唔同種類和市場嘅投資產品，學習投資基本知識，從本地至環球股票、期貨或外匯等，了解各產品嘅市場走勢、交易及系統操作的模式，並運用各項投資策略以達到財富增值的目標，逐步成為專業的多元化投資者。

兩個比賽將於2020年8月11日至11月10日同期舉行，並喺11月下旬公布結果。比賽獎金獎品仲非常豐富，優勝者將可贏取電子產品和現金禮券，包括：Apple 13吋MacBook Air 、Samsung Galaxy Book S 13吋手提電腦、Apple 11吋iPad Pro、Samsung Galaxy Tab S6 Lite(LTE)及Apple Watch Series 5等，以及電器禮券和購物禮券等，總值高達逾20萬元。

對於投資者，最寶貴嘅奬品莫過於實戰經驗！成世人流流長，學識咗嘅就係你嘅。比賽遇上嘅投資陷阱，輸咗唔肉赤，第時真金白銀買賣就識避開，袋落袋嘅又點止20萬呢！無論高手定初哥，都可以參加㗎，大家不妨報名切磋切磋！

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