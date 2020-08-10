【專家點評】潘梓生：金價強勢遠未結束

貴金屬價格愈升愈有，美元嚴重弱勢是近期價格急升推手之一。美國公布最新一份非農就業報告，失業率、新增職位表現均比市場預期理想，的確令市場感到意外，因為上周三先行公布的ADP就業數據遠比市場預期差，令大家對美國就業市場復甦步伐重新抱有懷疑。非農就業報告表現理想，令美元大幅反彈，同樣令貴金屬價格大幅調整，金價一度從高位回調2.5%，而白銀曾一度由高位回調超過8%。

金銀價格愈升愈有，不少錯過的投資者大呻未有跟進入市，到貴金屬價格稍為調整，正正是提供投資者買入機會。投資者可能認為貴金屬調整遠遠未足夠至合理入市位，但現時金銀價格基本面和2009至2011年期間無異，即聯儲局不惜工本為市場注入無限的流動性。更值得留意的是，聯儲局現時購債速度比當時有過之而無不及，加上聯儲局認為能夠承受比2%更高的通脹水平，配合各國央行瘋狂印鈔，惡性通脹預期只會愈加嚴重。

疫情嚴重，經濟復甦遙遙無期，各地央行不斷放水無助根本問題，不斷注水以推高資產價格，只是掩耳盜鈴，當疫情過去，各種游資將會亂竄，不但會造性惡性通脹，更會衍生更大的金融危機，也會造成更多社會不公導致更多社會問題。因此，資金不能坐以待斃，只能湧入能夠對抗通脹，也能作為避免更大下行風險的風險資產，貴金屬、必須商品只會是最佳選擇。貴金屬升勢將會比後金融海嘯時期更為誇張，金價於2009至2011年累升1倍，白銀價格累升3倍，以白銀最高位計，價格更曾升近5倍。

Saxo Markets高級市場分析師 潘梓生(作者為註冊持牌人士)

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