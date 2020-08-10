港元拆息︰1個月報0.241厘

香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息回落至0.057厘；1星期續跌至0.13厘；與樓按相關的1個月略為回升至0.241厘，結束兩連跌；3個月報0.44厘。

10/8/2020

隔夜 0.05750厘

1星期 0.13607厘

2星期 0.18250厘

1個月 0.24125厘

2個月 0.34357厘

3個月 0.44571厘

6個月 0.65232厘

12個月 0.94268厘

7/8/2020

隔夜 0.06625厘

1星期 0.15232厘

2星期 0.18250厘

1個月 0.24054厘

2個月 0.35018厘

3個月 0.45125厘

6個月 0.66036厘

12個月 0.95000厘

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