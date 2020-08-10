現代汽車搶攻電動車市場　股價炒高一成

現代汽車計劃在其Ioniq品牌下創建一個電動汽車產品系列，目標至2025年奪取全球電動汽車市場10%的份額，成為銷量第三大的電動汽車公司。該股股價炒高11%。

公司透露，計劃從2021年初開始推出該品牌下的三純電動車型，其中包括Ioniq5，一款基於2019年現代45概念的中型跨界車；2022年推出基於現代Prophey概念的Ioniq6轎車，2024年推出大型電動跨界車型Ioniq7。

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