港股格局：郭思治料短期冇太大上升動力
2020年08月10日 11:26
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香港股票分析師協會副主席郭思治表示，港股難再突破兩萬六關，目前特朗普宣布制裁一系列的中國科技企業，加上南海局勢比較緊張，市場態度保守，所以股市短期內不會有太大動力推升。
騰訊(00700)在上周五曾見高位559元，及後急跌至499元，假如大市安然無恙，恒指龍頭成分股不會在一日內跌超過10%，即是代表市場態度及後市趨向保守。
8月恒指高位暫見25,201點，支持位100天線的防守性不俗，即24,260點，但他認為後續股市有機會試穿低位。
在特朗普打壓中國的政策及政治不穩定的局勢下，任何板塊均不會有太大升勢，唯獨某些板塊的跌幅較小。他看好物管股，因為它們的防守能力較強，與經濟情緒無關，但現價偏貴，不是最佳的入市時機，投資者手持現金最穩陣。
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