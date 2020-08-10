港股格局：郭思治料短期冇太大上升動力

香港股票分析師協會副主席郭思治表示，港股難再突破兩萬六關，目前特朗普宣布制裁一系列的中國科技企業，加上南海局勢比較緊張，市場態度保守，所以股市短期內不會有太大動力推升。

8月恒指高位暫見25,201點，支持位100天線的防守性不俗，即24,260點，但他認為後續股市有機會試穿低位。

在特朗普打壓中國的政策及政治不穩定的局勢下，任何板塊均不會有太大升勢，唯獨某些板塊的跌幅較小。他看好物管股，因為它們的防守能力較強，與經濟情緒無關，但現價偏貴，不是最佳的入市時機，投資者手持現金最穩陣。

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