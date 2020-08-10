【專家點評】麥嘉嘉：內循環概念股有得諗？

投資策略上，我們建議投資者把握「經濟內循環」這一投資主題，我們對中國內需概念保持樂觀，加上充裕的流動性及合理的估值支持下，我們看好擁有內需及新經濟板念板塊，包括電子商貿，5G，雲計算和物業管理等。

申萬宏源投資顧問部主管 麥嘉嘉(作者為註冊持牌人，並無持有上述股票。)

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