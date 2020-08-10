【專家點評】麥嘉嘉：內循環概念股有得諗？
2020年08月10日 11:30
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美國政府將在45日後禁止公司於美國管轄範圍內與TikTok母公司字節跳動以及微信母公司騰訊控股(00700)進行任何交易，美國封鎖中國科技股，市場避險情緒升溫，在外部環境日益不利的情況下，資金或已將目光投向「經濟內循環」相關股份。
我們看好優閒服裝板塊，不僅因為其是「內循環」概念股，亦因中國消費者對「國潮」這一消費主題的認可度愈來愈高。據《2019中國互聯網消費生態大數據報告》，中國國潮消費增長迅猛，不僅消費人數呈指數增長，品牌數目亦有近1倍增長，在「內循環」國策主導下，消費者對國內高端品牌服飾的消費需求有望繼續提升，利好安踏(02020)、李寧(02331)等國內運動服飾龍頭企業進一步提升市佔率。內地服飾消費升級主題明朗，安踏及李寧股價表現穩定，按周分別升1.16%及9.22%。另外疫情下，消費者健康意識提升，將加大對運動服飾及裝備的消費。
投資策略上，我們建議投資者把握「經濟內循環」這一投資主題，我們對中國內需概念保持樂觀，加上充裕的流動性及合理的估值支持下，我們看好擁有內需及新經濟板念板塊，包括電子商貿，5G，雲計算和物業管理等。
另外，8月14日恒指服務公司宣布主要指數的季度檢討，加入多隻同股不同權的重磅科網股進入恒指，讓重磅股滙豐(00005)與騰訊(00700)比重再訂於至10%上限，目前騰訊比重是12.4%，所以要調整至10%，騰訊或被技術性沽盤所壓的波動可能存在，投資者慎防股價波動，市場焦點將放在騰訊12日公布的季績。
申萬宏源投資顧問部主管 麥嘉嘉(作者為註冊持牌人，並無持有上述股票。)
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