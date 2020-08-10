OECD：南韓今年GDP料降1.8%　人均收入恐跌穿3萬美元

外媒報道，據經濟合作與發展組織(OECD)數據，預計南韓今年名義國內生產總值(GDP)將達1.5449萬億美元，按年下降1.8%，儘管面對經濟萎縮，但46個OECD成員國中的排名有望從第12上升至第9。

據預測，美國今年經濟總值將達約20.23萬億美元，排名第一位，其後依次為中國、日本、德國、印度、英國、法國和意大利。加拿大、俄羅斯和巴西將分列第10至12。

不過，南韓人均國民總收入很可能降至不到3萬美元的水平；去年人均國民總收入達到3.2115萬美元。隨着韓圜兌美元年平均匯率從去年的1,165韓圜飆升到1,200韓圜以上，加上今年經濟負增長的可能性較大，預計今年的南韓人均國民總收入恐將跌破3萬美元。

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