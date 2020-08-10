【期權攻略】陳偉明：美團有力繼續破頂

距離美國11月總統大選仍有3個月時間，但美國疫情嚴重經濟又差，特朗普成功連任的機會愈來愈低，在此情況下他惟有出招打壓中國拉票。

美國其後宣布對11名中港官員包括本港特首林鄭月娥作出制裁，可以想像未來中美兩國角力將會愈趨緊張，限制港股升勢。

大市方面，在中美緊張關係下，港股上升空間有限， 建議在期指回升至24,800點以上Short Call 9月份26,000點恒指期權，並且密切留意上周五期指低位24,150的支持力度。如果本周內正式跌穿期指24,150點，港股有機會挑戰23,000關，投資者宜Long Put 即月價外1,000點恒指期權對沖倉位風險。

耀才證券銷售及客戶服務部高級經理 陳偉明

－－－－－

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼: 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020