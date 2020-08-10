【期權攻略】陳偉明：美團有力繼續破頂
2020年08月10日 11:45
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距離美國11月總統大選仍有3個月時間，但美國疫情嚴重經濟又差，特朗普成功連任的機會愈來愈低，在此情況下他惟有出招打壓中國拉票。
本港疫情確診數字逐漸回落，原本上周初港股在24,200邊反彈至25,200點附近，但特朗普正式簽署行政命令封殺TikTok與騰訊控股(00700)旗下的微信，消息拖累新經濟股表現，港股亦於上周四(6日)開始急挫，並於上周五(7日)再度回試24,200點關，騰訊(00700)更一度下跌10%，跌破500元大關。
美國其後宣布對11名中港官員包括本港特首林鄭月娥作出制裁，可以想像未來中美兩國角力將會愈趨緊張，限制港股升勢。
另一方面，恒指本周五(14日)公布季檢結果，而阿里巴巴(09988)、美團點評(03690)以及小米(01810)亦是納入恒指成分股的大熱之選。其中阿里巴巴估值相對便宜，可以考慮在240元以下繼續逢低分注Short Put吸納，而美團則受貿易戰及疫情的影響較低，較容易吸引資金流入，預期強勢仍在，可以逢低Long Call博繼續破頂。
大市方面，在中美緊張關係下，港股上升空間有限， 建議在期指回升至24,800點以上Short Call 9月份26,000點恒指期權，並且密切留意上周五期指低位24,150的支持力度。如果本周內正式跌穿期指24,150點，港股有機會挑戰23,000關，投資者宜Long Put 即月價外1,000點恒指期權對沖倉位風險。
耀才證券銷售及客戶服務部高級經理 陳偉明
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