中國經濟：人行指下半年做好對實體經濟「精準滴灌」

中國人民銀行行長易綱表示，下半年最大挑戰是做好對實體經濟的「精準滴灌」，一定要聚焦中小企業，特別是小微企業。

他續稱，下半年人行有兩項精準支持政策，包括對小微企業貸款延期至明年3月底，以及支持給小微企業發放信用貸款。今年目標是使應收帳款融資為小微企業提供8,000億人民幣(下同)的融資，目前已經提供逾5,700億元。

此外，他指中國經濟率先復甦，認為中國應對經濟下行方面較好，又指一定要做好防範金融風險，並堅持多邊主義，反對貿易保護主義。

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