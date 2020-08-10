傳騰訊全購深圳納實大數據公司

內地傳媒報道，深圳納實大數據技術有限公司發生工商變更，呂駿、陳理、張貞等原投資者退出，新增深圳市騰訊產業創投有限公司為投資者，持股100%。據報深圳市騰訊產業創投有限公司由深圳市騰訊產業投資基金有限公司100%持股。

深圳納實大數據技術有限公司成立於2016年2月，法定代表人為黃世飛，註冊資本約1,225萬元人民幣，經營範圍包括大數據挖掘、分析、呈現、分發等。

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