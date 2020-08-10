希慎上半年轉虧26.26億元　派息27仙

期內，集團營業額為19.81億元，按年下跌5%。於2020年6月30日，集團寫字樓及商舖業務組合的出租率分別為96%及94%，而住宅業務的出租率則為83%。作為集團核心租賃業務表現主要指標的經常性基本溢利以及基本溢利皆下跌3.4%至13.46億元。

集團的投資物業組合於2020年6月30日之估值為756.3億元，較2019年12月31日的791.16億元下跌4.4%。計入用於集團投資物業的資本開支，投資物業的公平值虧損為40.65億元，2019年公平值收益14.53億元。此虧損主要反映商舖業務因不利因素影響伴隨的市場風險增加而提高資本化利率，以及寫字樓業務受環球經濟不明朗因素影響而表現疲弱。

集團表示，受到新冠肺炎疫情及其他環球和本地政治經濟因素的影響，香港2020年下半年的經濟前景仍然不明朗。

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